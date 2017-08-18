В Воронежской области москвич похитил с заправки 75 литров бензина АИ-95

К полицейским обратился владелец заправки из Верхнемамонского района. Он заявил, что у него похитили бензин на 2674 рубля.

Оказалось, что ЧП произошло 2 июля 2017 года. Около 18:00 приехал мужчина на Volkswagen Passat. Он попросил девушку-оператора залить ему 75 литров бензина АИ-95.

«Оператор пояснила, что зальет ему бензин, а оплату можно произвести после оказанной услуги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник дождался, когда его бензобак наполнится бензином и решил скрыться, не оплатив топливо».