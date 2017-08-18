В Воронежской области москвич похитил с заправки 75 литров бензина АИ-95
Мужчина уехал, не оплатив заправку.
Мужчина уехал, не оплатив заправку.
К полицейским обратился владелец заправки из Верхнемамонского района. Он заявил, что у него похитили бензин на 2674 рубля.
Оказалось, что ЧП произошло 2 июля 2017 года. Около 18:00 приехал мужчина на Volkswagen Passat. Он попросил
«Оператор пояснила, что зальет ему бензин, а оплату можно произвести после оказанной услуги, — рассказали в
Полицейские первым делом изъяли записи камер наблюдения. По ним и вычислили подозреваемого. Это оказался 27-летний житель столичного региона. Задержать его удалось лишь в конце августа. За мошенничество мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.