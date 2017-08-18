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18:00 (мск), источник: Интерфакс

Один человек был убит в результате серии нападений в финском Турку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку.

Источник: AFP 2017

По сообщениям очевидцев, в районе были слышны по разным данным один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.

Местным жителям рекомендовано избегать центральной части города.

Во время загрузки произошла ошибка."Не нужно бояться? Единичный случай? Не пришло ли время перейти от слов к действию?".
Во время загрузки произошла ошибка."Как сообщают, в центре Турку звучали выстрелы и есть жертвы".
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