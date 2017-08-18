Один человек был убит в результате серии нападений в финском Турку
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку.
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку.
По сообщениям очевидцев, в районе были слышны по разным данным один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.
На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.
Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.
Местным жителям рекомендовано избегать центральной части города.