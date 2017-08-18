Один человек был убит в результате серии нападений в финском Турку

Источник: AFP 2017

По сообщениям очевидцев, в районе были слышны по разным данным один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.