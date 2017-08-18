Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
СМИ: в Киеве поведали, сколько крымчан хотят вернуться на Украину
«Сбросил и забыл»: СМИ о новейшей «умной» бомбе РФ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
18:21 (мск), источник: РБК

В центре Москвы загорелась кровля одного из домов

В центре Москвы, в доме на улице Садовая-Спасская, произошло возгорание, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

По информации ведомства, сигнал о возгорании в доме 19 по улице Садовая-Спасская поступил в МЧС в 16:58. По данной заявке выехали подразделения пожарных. «По прибытии по данному адресу первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено возгораниена кровле здания», — добавили в МЧС.

Очевидцы сообщают о задымлении в Орликовом переулке, который находится рядом с домом 19 по Садовой-Спасской.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В центре Москвы, на улице Садовая-Спасская, 19, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания уточняется.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили ТАСС, что горит мансарда. «В доме загорелась мансарда. В настоящее время площадь пожара уточняется», — рассказал представитель ведомства. Он добавил, что сотрудники МЧС спасли четырех человек.

По данному адресу находится доходный дом Афренова постройки 1904 года. На первом этаже расположен магазин «Хлеб из русской печи Германа Стерлигова». Этот магазин приобрел известность из-за вывески ксенофобского содержания на витрине, оскорбляющей представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
В Киеве назвали стоимость «плана Маршалла» для Украины
Трамп повысил в статусе Киберкомандование вооруженных сил США
Телеканал Life прекратит вещание
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Один человек убит в результате серии нападений в финском Турку
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Туристка из Австралии пережила теракты в трёх странах Европы
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь