В центре Москвы загорелась кровля одного из домов

По информации ведомства, сигнал о возгорании в доме 19 по улице Садовая-Спасская поступил в МЧС в 16:58. По данной заявке выехали подразделения пожарных. «По прибытии по данному адресу первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено возгораниена кровле здания», — добавили в МЧС.
Очевидцы сообщают о задымлении в Орликовом переулке, который находится рядом с домом 19 по Садовой-Спасской.
В центре Москвы, на улице Садовая-Спасская, 19, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания уточняется.
В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили ТАСС, что горит мансарда. «В доме загорелась мансарда. В настоящее время площадь пожара уточняется», — рассказал представитель ведомства. Он добавил, что сотрудники МЧС спасли четырех человек.
По данному адресу находится доходный дом Афренова постройки 1904 года. На первом этаже расположен магазин «Хлеб из русской печи Германа Стерлигова». Этот магазин приобрел известность из-за вывески ксенофобского содержания на витрине, оскорбляющей представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.