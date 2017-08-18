Пожар на крыше здания на ул. Садовая-Спасская ликвидирован
Пожарные потушили возгорание на крыше девятиэтажного дома в Красносельском районе в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Пожарные потушили возгорание на крыше девятиэтажного дома в Красносельском районе в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В 20:04 пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого д. 19 на ул.
Сообщение о возгорании поступило в 16:58, в 17:34 пожару был присвоен второй ранг сложности. В 19:09 пожар был локализован. В ходе проведения разведки и тушения огня из здания спасены четыре человека. В 19:15 ранг сложности пожара был понижен до первого.
На месте происшествия работали более 20
Согласно информации из открытых источников, пожар произошел в доходном доме Ф. Афремова, построенном в 1904—1905 гг.