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20:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожар на крыше здания на ул. Садовая-Спасская ликвидирован

Пожарные потушили возгорание на крыше девятиэтажного дома в Красносельском районе в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«В 20:04 пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого д. 19 на ул. Садовая-Спасская на площади 80 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило в 16:58, в 17:34 пожару был присвоен второй ранг сложности. В 19:09 пожар был локализован. В ходе проведения разведки и тушения огня из здания спасены четыре человека. В 19:15 ранг сложности пожара был понижен до первого.

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На месте происшествия работали более 20 пожарно-спасательных подразделений (более 90 человек личного состава), а также лаборатория МЧС. Данные исследования показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышена.

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Согласно информации из открытых источников, пожар произошел в доходном доме Ф. Афремова, построенном в 1904—1905 гг.

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