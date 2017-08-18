Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Интимную гигиену признали травмоопасной
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1070 годовщина независимости Индии
22:27 (мск), источник: РБК

Полиция Испании ликвидировала трех причастных к терактам в Каталонии

Испанские правоохранители застрелили трех из четырех причастных к терактам в каталонских городах Барселона и Камбрильс, сообщает газета El Mundo.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Ранее полиция опубликовала имена и фото четырех подозреваемых в теракте марокканцев. Ими оказались Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами — молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет. Пятый нападавший скончался в больнице.

Таким образом, заключают в полиции, в розыске остался только один из нападавших — марокканец Юнес Абуяакуб, 1995 года рождения.
Читайте также
Жительница Мельбурна пережила три теракта: в Лондоне, Париже и Барселоне

Вечером 17 августа в курортном городе Камбрильсе​ близ Барселоны сотрудники полиции пытались задержать террористов на контрольно-пропускном пункте в районе местного порта,. Автомобиль не остановился, в результате погони он перевернулся, из него выбежали террористы и напали на прохожих. Полиция открыла огонь на поражение. Были ранены семь человек. Силовикам удалось ликвидировать четверых террористов. По данным полицейских, на нападавших были надеты муляжи ремней шахидов.

Незадолго до этого в самой Барселоне также произошел теракт. Микроавтобус выехал на пешеходную часть бульвара Рамбла и сбил находящихся там людей. После этого водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. В результате нападения погибли 14 человек, более 130 пострадали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
Главный стратег администрации Трампа покинул свой пост
Телеканал Life сегодня прекратит вещание
Украина выразила протест России из-за поездки Путина в Крым
Число жертв нападений в финском Турку выросло до двух
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Главные события недели (видео)
Спорт
«СЭ»: Дзюба уйдет из «Зенита» в аренду Речь, по данным «СЭ», идет о «Локомотиве» и «Краснодаре». Переход может состояться в ближайшее время
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь