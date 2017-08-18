Полиция Испании ликвидировала трех причастных к терактам в Каталонии

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Ранее полиция опубликовала имена и фото четырех подозреваемых в теракте марокканцев. Ими оказались Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами — молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет. Пятый нападавший скончался в больнице.

Таким образом, заключают в полиции, в розыске остался только один из нападавших — марокканец Юнес Абуяакуб, 1995 года рождения.

Вечером 17 августа в курортном городе Камбрильсе​ близ Барселоны сотрудники полиции пытались задержать террористов на контрольно-пропускном пункте в районе местного порта,. Автомобиль не остановился, в результате погони он перевернулся, из него выбежали террористы и напали на прохожих. Полиция открыла огонь на поражение. Были ранены семь человек. Силовикам удалось ликвидировать четверых террористов. По данным полицейских, на нападавших были надеты муляжи ремней шахидов.