Полиция Испании ликвидировала трех причастных к терактам в Каталонии
Испанские правоохранители застрелили трех из четырех причастных к терактам в каталонских городах Барселона и Камбрильс, сообщает газета El Mundo.
Испанские правоохранители застрелили трех из четырех причастных к терактам в каталонских городах Барселона и Камбрильс, сообщает газета El Mundo.
Ранее полиция опубликовала имена и фото четырех подозреваемых в теракте марокканцев. Ими оказались Мусса Укабир, Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами — молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет. Пятый нападавший скончался в больнице.
Вечером 17 августа в курортном городе Камбрильсе близ Барселоны сотрудники полиции пытались задержать террористов на
Незадолго до этого в самой Барселоне также произошел теракт. Микроавтобус выехал на пешеходную часть бульвара Рамбла и сбил находящихся там людей. После этого водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. В результате нападения погибли 14 человек, более 130 пострадали.