Ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении под Белореченском
18 августа около 16:00 на 23-м километре дороги Мирный — Бжедуховский — Беляевский произошло ДТП с участием двух Ford Transit и ВАЗ-21099.
18 августа около 16:00 на 23-м километре дороги Мирный — Бжедуховский — Беляевский произошло ДТП с участием двух Ford Transit и ВАЗ-21099.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями Ford Transit, сообщает
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две женщины 1966 и 1960 года рождения и 9-летний ребенок, ехавшие в ВАЗ-21099, — пострадавшие госпитализированы. Водитель одного Ford Transit, состояние которого оценивается как тяжелое, также доставлен в ближайшую больницу.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.