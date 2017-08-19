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09:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении под Белореченском

18 августа около 16:00 на 23-м километре дороги Мирный — Бжедуховский — Беляевский произошло ДТП с участием двух Ford Transit и ВАЗ-21099.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями Ford Transit, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две женщины 1966 и 1960 года рождения и 9-летний ребенок, ехавшие в ВАЗ-21099, — пострадавшие госпитализированы. Водитель одного Ford Transit, состояние которого оценивается как тяжелое, также доставлен в ближайшую больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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