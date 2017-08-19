Ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении под Белореченском

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями Ford Transit, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две женщины 1966 и 1960 года рождения и 9-летний ребенок, ехавшие в ВАЗ-21099, — пострадавшие госпитализированы. Водитель одного Ford Transit, состояние которого оценивается как тяжелое, также доставлен в ближайшую больницу.