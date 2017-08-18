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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Из литовского кафе сбежал медведь

Из кафе Plūgo broliai, расположенном в Ионишкском районе на севере Литвы, на волю сбежал медведь. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Lietuvos rytas.

Указывается, что инцидент произошел вечером в пятницу. Животное сбежало из вольера при кафе. Информация о случившемся была передана полиции, агентству по охране окружающей среды и департаменту по противопожарной и спасательной службе.

В полиции Шауляя Lietuvos rytas сообщили, что своими размерами медведь превосходит человека.

В поисках животного принимают участие сотрудники кафе и полицейские.

Информация о сбежавшем животном была разослана в правоохранительные службы соседних районов, а также в полицию Латвии. Жителям Ионишкского района рекомендовано соблюдать осторожность, а в случае обнаружения медведя сообщить об этом в полицию.

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7 августа сообщалось, что в американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в припаркованный у частного дома внедорожник, съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Животное сломало руль, оторвало радиоприемник и выбило заднее стекло автомобиля. Разбуженные шумом соседи вызвали полицию, но к прибытию стражей порядка медведь успел сбежать.

В июле медведь забрался в окружную тюрьму, расположенную в Дуранго. Помощники шерифа пытались его прогнать, но лишь загнали на дерево. Позднее он скрылся в холмах недалеко от тюрьмы.

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