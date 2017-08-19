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09:20 (мск), источник: "Российская газета"

Самолет-амфибия и вертолеты МЧС потушили пожар под Азовом

В Ростовской области пожарные только с помощью авиации МЧС и Росгвардии смогли потушить крупный природный пожар.

В операции были задействованы три вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

— Огнем было охвачено около 30 гектаров в Азовском районе у села Елизаветинское, поселка Обуховка, хуторов Ерик и Курганы. Ситуация осложнялась ветром переменных направлений, из-за чего горение быстро распространялось. К тушению ландшафтного пожара было решено привлечь авиацию, — сообщили «РГ» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Гидросамолет Бе-200ЧС совершил восемь водосбросов, а вертолеты — 41. Всего для тушения пожара были задействованы 122 человека и 44 единицы техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Отметим, что спасатели и пожарные потушили полыхавший двое суток лесной пожар около станицы Усть-Быстрянской. На тушение пожара были направлены 296 человек и 95 автомобилей, тракторов и три вертолета.

Справка «РГ»

Гидросамолет Бе-200ЧС может эксплуатироваться с аэродромов класса Б с длиной полосы 1800 метров и водных акваторий длиной не менее 2300 метров при глубине водоема не менее 2,5 метра. Самолет способен взлетать и садиться на воду при высоте волны до 1,3 метра, при этом специальные меры защиты от коррозии позволяют эксплуатировать самолет в открытом море.

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