СМИ: все причастные к теракту в Барселоне ликвидированы

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Трое террористов — Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Саид Алаа — были убиты после теракта в Камбрильсе. Четвертым ликвидированным боевиком оказался Юнес Абуйаакуб.

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Как сообщали «Известия», в четверг, 17 августа, фургон протаранил толпу пешеходов в центре Барселоны. Спустя несколько часов аналогичный теракт произошел в городе Камбрильсе, что располагается в 120 км от столицы Каталонии.