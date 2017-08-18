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18 августа, источник: Известия

СМИ: все причастные к теракту в Барселоне ликвидированы

Все четыре человека, подозреваемые в причастности к серии терактов в Испании, ликвидированы, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Трое террористов — Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Саид Алаа — были убиты после теракта в Камбрильсе. Четвертым ликвидированным боевиком оказался Юнес Абуйаакуб.
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Как сообщали «Известия», в четверг, 17 августа, фургон протаранил толпу пешеходов в центре Барселоны. Спустя несколько часов аналогичный теракт произошел в городе Камбрильсе, что располагается в 120 км от столицы Каталонии.

По последним данным, жертвами терактов стали 15 человек, 130 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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