В Крыму почти 11 тысяч человек остались без электричества

Источник: РИА "Новости"

В пятницу с 16.30 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Крыму происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ компании «Крымэнерго».

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт», — говорится в сообщении.

В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 20 человек и восьми единиц специальной техники.