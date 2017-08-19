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09:23 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму почти 11 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму без электроснабжения из-за непогоды остались почти 11 тысяч человек, сообщает Минэнерго РФ.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу с 16.30 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Крыму происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ компании «Крымэнерго».

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт», — говорится в сообщении.

В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 20 человек и восьми единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

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