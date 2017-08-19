В Крыму почти 11 тысяч человек остались без электричества
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму без электроснабжения
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Крыму без электроснабжения
В пятницу с 16.30 мск по настоящее время
«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт», — говорится в сообщении.
В регионе проводятся
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Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения