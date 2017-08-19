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00:39 (мск), источник: Интерфакс

Около 11 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Крыму

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Массовые аварийные отключения в распределительных электросетях происходят из-за дождей и гроз в Крыму, сообщает Минэнерго России.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 20 человек и восемь единиц специальной техники, сообщает Минэнерго.

Ситуация находится на особом контроле у замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

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