Около 11 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Крыму
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Массовые аварийные отключения в распределительных электросетях происходят
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Массовые аварийные отключения в распределительных электросетях происходят
«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,2 МВт», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что проводятся
Ситуация находится на особом контроле у замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения