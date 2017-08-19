В Крыму несколько десятков автомобилей снесло селевым потоком
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Несколько десятков автомобилей пострадало
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Несколько десятков автомобилей пострадало
Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в
«Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в
На место происшествия были направлены спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД для регулирования движения.