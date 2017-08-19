В Крыму несколько десятков автомобилей снесло селевым потоком

Источник: РИА "Новости"

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.

«Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД для регулирования движения.