В Красноярском крае пьяная девушка сожгла 10 гектаров кедрового леса
Жительница Саянского района сожгла 10 гектаров кедрового леса. Об этом сообщили в
Жительница Саянского района сожгла 10 гектаров кедрового леса. Об этом сообщили в
20-летняя девушка, будучи в пьяном состоянии, подожгла в лесу сухую траву. Рядом находились саженцы кедра.
После пожара следователями было возбуждено уголовное дело. Накануне Саянский районный признал девушку виновной. Ей назначили наказание в виде 1,5 года условного лишения свободы. Кроме этого, она выплатила весь причинённый ущерб.