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10:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае пьяная девушка сожгла 10 гектаров кедрового леса

Жительница Саянского района сожгла 10 гектаров кедрового леса. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

20-летняя девушка, будучи в пьяном состоянии, подожгла в лесу сухую траву. Рядом находились саженцы кедра. Из-за ветра огонь разлетелся, и охватил 24 га леса. Всего сгорело 10,7 га лесных культур. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду составил 1,423 млн рублей.

После пожара следователями было возбуждено уголовное дело. Накануне Саянский районный признал девушку виновной. Ей назначили наказание в виде 1,5 года условного лишения свободы. Кроме этого, она выплатила весь причинённый ущерб.

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