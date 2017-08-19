Около островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,5
Около островного государства Тонга, которое находится в Полинезии в Тихом океане, произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reutets.
Около островного государства Тонга, которое находится в Полинезии в Тихом океане, произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reutets.
Как рассказали в службе, оно произошло в 500 км к западу от Тонги. Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Также не было выпущено предупреждения об угрозе цунами.
Государство Тонга расположено на 177 островах одноименного архипелага. Оно граничит на севере с водами Самоа, на востоке с Ниуэ, а на западе — с Фиджи.