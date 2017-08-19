Вода ушла из села в Крыму, где после ливня подтопило почти 200 подворий
Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена, пострадавших нет.
Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Почти 200 подворий, подтопленные
«По состоянию на 04:00 19 августа в селе Яркое поле Кировского района (Крыма) вода с подтопленных подворий сошла. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Всего в Ярком поле было подтоплено 189 подворий. Эвакуация жителей не проводилась.