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09:47 (мск), источник: Вести Приморье

Все жилые дома в Приморье освободились от воды после удара стихии

В настоящее время на территории Приморского края не осталось подтопленных жилых домов, придомовых территорий и социально значимых объектов. В то же время в пунктах временного размещения находятся 32 человека, среди которых 13 детей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

Источник: РИА "Новости"

В реках отмечен спад уровней воды. Ситуация в крае стабильная.

Силами МЧС России с нарастающим итогом расчищено 1540 придомовых территорий, произведена откачка воды из 686 подвалов жилых домов и откачка воды из 189 жилых домов, очищено более 100 колодцев, осуществлена откачка 29 колодцев, доставлено 7000 литров питьевой бутилированной и 212 куб. м. технической воды, вывезено более 1700 куб. м. мусора.

За сутки дорожными бригадами был восстановлен ещё один участок автодороги. Сейчас работы по ремонту 27 участков автомобильных дорог продолжаются в Надеждинском и Пограничном районах края.

Специалистами Роспотребнадзора осуществляется контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки выездными бригадами Роспотребнадзора было отобрано 17 проб холодной воды в разводящей сети, 27 проб исследовано, 65 проб не соответствуют нормативам, 71 отобранная проба находится в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, проводится гиперхлорирование.

На территории Приморского края развернута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 3400 человек, свыше 300 единиц техники, 74 плавсредств, в том числе от МЧС России свыше 2700 человек, более 140 единиц техники, 62 плавсредства и 3 воздушных судна.

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