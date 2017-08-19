Полицейские раскрыли кражу контейнера в Хабаровске
Арендатор имущества увёз его на большегрузе и продал.
Арендатор имущества увёз его на большегрузе и продал.
Сотрудники полиции задержали жителя Хабаровска, который похитил металлический контейнер. Ранее он взял его в аренду у знакомой женщины, но перестал её оплачивать и выходить на связь.
Как сообщает в субботу
«После того как арендатор пропал, женщина забеспокоилась и решила проверить сохранность имущества. Конструкции на месте не оказалось. Финансовые потери заявительница оценила в 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу и задержали 39-летнего подозреваемого. Ранее он был судим за кражу, а также за хранение наркотиков.
Установлено, что контейнер мужчина вывез на большегрузном автомобиле и продал. Оперативники принимают меры к возврату имущества, а хабаровчанина отпустили под подписку о невыезде.