Полицейские раскрыли кражу контейнера в Хабаровске

Сотрудники полиции задержали жителя Хабаровска, который похитил металлический контейнер. Ранее он взял его в аренду у знакомой женщины, но перестал её оплачивать и выходить на связь.

Как сообщает в субботу пресс-служба УМВД по региону, в полицию за помощью обратилась хабаровчанка, пострадавшая от действий злоумышленника. «Яблоком раздора» стал контейнер, который был установлен на улице Радищева.

«После того как арендатор пропал, женщина забеспокоилась и решила проверить сохранность имущества. Конструкции на месте не оказалось. Финансовые потери заявительница оценила в 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу и задержали 39-летнего подозреваемого. Ранее он был судим за кражу, а также за хранение наркотиков.