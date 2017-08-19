В Приморье найдено тело неизвестной женщины
Полицейские устанавливают личность женщины, тело которой обнаружено в Артеме, об этом ИА «Deita.ru» сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские устанавливают личность женщины, тело которой обнаружено в Артеме, об этом ИА «Deita.ru» сообщает УМВД России по Приморскому краю.
17 августа в лесном массиве, расположенном в микрорайоне «ДУБКИ», обнаружено тело женщины. На вид ей примерно 20−30 лет, худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, европейский тип лица. Волосы
Погибшая была одета в красную кофту на пуговицах, черную майку, серое спортивное трико с зелеными лампасами, черные плетеные босоножки.
Как рассказали в
В боковом кармане трико находилась пачка сигарет «БОНД».
Полиция просит граждан, которым
Екатерина Брязгунова.