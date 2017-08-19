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09:36 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье найдено тело неизвестной женщины

Полицейские устанавливают личность женщины, тело которой обнаружено в Артеме, об этом ИА «Deita.ru» сообщает УМВД России по Приморскому краю.

17 августа в лесном массиве, расположенном в микрорайоне «ДУБКИ», обнаружено тело женщины. На вид ей примерно 20−30 лет, худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, европейский тип лица. Волосы темно-русые, крашенные, чуть ниже плеч. Размер обуви 38.

Погибшая была одета в красную кофту на пуговицах, черную майку, серое спортивное трико с зелеными лампасами, черные плетеные босоножки.

Как рассказали в пресс-службе, на шее был черный матерчатый шнурок с тремя овальными камнями белого цвета с черными полосками и черный шнурок с пластиковой иконкой. На руке браслет из белого металла, выполненный в виде бабочек черного и белого цветов, соединенных между собой кольцами, три браслета из пластиковых розовых шаров, соединенных между собой нитью, и браслет из пластиковых шаров черного цвета. На голове ободок из пластика черного цвета, лицевая сторона украшена стразами белого цвета.

В боковом кармане трико находилась пачка сигарет «БОНД».

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о личности погибшего, сообщить информацию по телефонам 8 (42337)4−72−47, 4−72−12, 4−73−79, 8−924−528−92−20.

Екатерина Брязгунова.

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