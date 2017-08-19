В Приморье найдено тело неизвестной женщины

17 августа в лесном массиве, расположенном в микрорайоне «ДУБКИ», обнаружено тело женщины. На вид ей примерно 20−30 лет, худощавого телосложения, рост 173 сантиметра, европейский тип лица. Волосы темно-русые, крашенные, чуть ниже плеч. Размер обуви 38.

Как рассказали в пресс-службе, на шее был черный матерчатый шнурок с тремя овальными камнями белого цвета с черными полосками и черный шнурок с пластиковой иконкой. На руке браслет из белого металла, выполненный в виде бабочек черного и белого цветов, соединенных между собой кольцами, три браслета из пластиковых розовых шаров, соединенных между собой нитью, и браслет из пластиковых шаров черного цвета. На голове ободок из пластика черного цвета, лицевая сторона украшена стразами белого цвета.