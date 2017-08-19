Четверо пассажиров микроавтобуса погибли в ДТП в Березовке

В результате столкновения четверо пассажиров минивэна погибли, еще трое были госпитализированы в больницу. Трагедия произошла 18 августа в 22:30. Подробности аварии Sibnovosti.ru рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Honda по пути в Канск через две полосы повернул в сторону АЗС. В этот момент в него врезался микроавтобус, который ехал в попутном направлении. От удара минивэн Hyundai перевернулся.

В результате происшествия на месте аварии погибли трое пассажиров микроавтобуса — 33-летняя женщина, 27-летний мужчина и 62-летний пенсионер. Еще одна 53-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

На этом список потерпевших не закончился. 7-летнего ребенка вместе с двумя пассажирками 23 и 26 лет госпитализировали в больницу. Водители транспортных средств не пострадали. На момент аварии они были трезвы.

В ведомстве отметили, что за последний год именно водитель микроавтобуса Hyundai трижды привлекался к административной ответственности, в том числе и за незаконную перевозку пассажиров.

На этот раз мужчина вез людей в Кодинск. За дорогу он попросил с пассажиров по 2 тыс. рублей. Однако при проверке выяснилось, что мужчина снова осуществлял перевозку незаконно. Он не был вписан в страховой полис. Теперь, по данным ГИБДД, потерпевшие не смогут получить страховые выплаты.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”», — говорится в сообщении.