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09:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Средний размер взятки в Приморье почти 4 млн рублей

Количество коррупционных преступлений в крае возросло.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.

В Приморском крае в 1-м полугодии этого года отмечается динамика роста количества выявленных коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном и значительном размерах. Кроме этого выявлено девять фактов получения взятки в значительном размере, семь фактов в крупном размере, пять — в особо крупном, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры.

Количество коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном размере — 16, в значительном — 43.

Средний размер дачи взяток возрос с 305 тысяч рублей почти до 3,9 млн руб. Средний размер получения взяток — с 30 тысяч рублей до 3,3 млн рублей. Посредничества во взяточничестве — почти до 2 млн рублей. В целом средний размер взяточничества (дача, получение и посредничество) увеличился со 152 тысяч рублей до 3 млн рублей.

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