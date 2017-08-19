Средний размер взятки в Приморье почти 4 млн рублей

В Приморском крае в 1-м полугодии этого года отмечается динамика роста количества выявленных коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном и значительном размерах. Кроме этого выявлено девять фактов получения взятки в значительном размере, семь фактов в крупном размере, пять — в особо крупном, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры.