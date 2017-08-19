Средний размер взятки в Приморье почти 4 млн рублей
Количество коррупционных преступлений в крае возросло.
Количество коррупционных преступлений в крае возросло.
Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.
В Приморском крае в 1-м полугодии этого года отмечается динамика роста количества выявленных коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном и значительном размерах. Кроме этого выявлено девять фактов получения взятки в значительном размере, семь фактов в крупном размере, пять — в особо крупном, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры.
Количество коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном размере — 16, в значительном — 43.
Средний размер дачи взяток возрос с 305 тысяч рублей почти до 3,9 млн руб. Средний размер получения взяток — с 30 тысяч рублей до 3,3 млн рублей. Посредничества во взяточничестве — почти до 2 млн рублей. В целом средний размер взяточничества (дача, получение и посредничество) увеличился со 152 тысяч рублей до 3 млн рублей.