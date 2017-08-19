Один человек погиб, четверо пострадали в тройном ДТП под Новосибирском

Авария произошла 18 августа поздно вечером на Бердском шоссе. Автомобиль «ВАЗ-21083» врезался в попутный «Lexus», которого выбросило на встречную полосу движения. Там иномарка столкнулась с фурой «MAN».



На месте погиб 20-летний пассажир отечественного автомобиля, 19-летний водитель и две 22-летние пассажирки госпитализированы. Травмы получил и водитель автомобиля «Lexus», мужчина 40 лет, он также доставлен в больницу.