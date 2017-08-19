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09:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Один человек погиб, четверо пострадали в тройном ДТП под Новосибирском

Один человек погиб, четверо пострадали в тройном ДТП под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 18 августа поздно вечером на Бердском шоссе. Автомобиль «ВАЗ-21083» врезался в попутный «Lexus», которого выбросило на встречную полосу движения. Там иномарка столкнулась с фурой «MAN».

На месте погиб 20-летний пассажир отечественного автомобиля, 19-летний водитель и две 22-летние пассажирки госпитализированы. Травмы получил и водитель автомобиля «Lexus», мужчина 40 лет, он также доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

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