В Башкирии нашли взрывоопасный снаряд
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Управление Росгвардии Башкортостана в Уфе поступил запрос на обследование изъятого сотрудниками полиции боеприпаса.
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Управление Росгвардии Башкортостана в Уфе поступил запрос на обследование изъятого сотрудниками полиции боеприпаса.
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Обследование показало, что предмет является метательным зарядом к танковой пушке калибра 125 мм. С соблюдением мер безопасности и условий транспортировки он был вывезен на специальный полигон, где уничтожен путем подрыва накладным зарядом, сообщили в