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11:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии нашли взрывоопасный снаряд

УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Управление Росгвардии Башкортостана в Уфе поступил запрос на обследование изъятого сотрудниками полиции боеприпаса.

В экспертно-криминалистический центр МВД по РБ выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа.

Обследование показало, что предмет является метательным зарядом к танковой пушке калибра 125 мм. С соблюдением мер безопасности и условий транспортировки он был вывезен на специальный полигон, где уничтожен путем подрыва накладным зарядом, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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