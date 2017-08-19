В Башкирии нашли взрывоопасный снаряд

Обследование показало, что предмет является метательным зарядом к танковой пушке калибра 125 мм. С соблюдением мер безопасности и условий транспортировки он был вывезен на специальный полигон, где уничтожен путем подрыва накладным зарядом, сообщили в пресс-службе Росгвардии.