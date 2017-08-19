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10:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае два полицейских избили наркодилера

В Красноярске задержаны два сотрудника полиции по подозрению в избиении распространителя наркотиков.

Как сообщают в СК РФ по краю, два оперуполномоченных с целью выявления преступления сотрудничали со знакомым торговца амфетамином. Когда сбытчик прибыл в назначенное место купить наркотик, полицейские без составления протокола провели его личный досмотр и изъяли личные вещи. В этот момент наркоторговец достал из кармана своей кофты амфетамин, и бросил его в сторону.

«Заметив это, сотрудники полиции нанесли ему несколько ударов кулаками по лицу и груди. Мужчина упал на пол, после чего оперативники продолжили его избивать. В результате преступных действий полицейских ему причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин лица, а также ушиба грудной клетки», — рассказывают в краевом Следственном комитете.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по краю, в результате их служебной проверки, оперуполномоченные уволены из ОВД за действия, порочащие честь и достоинство полицейского. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Они заключены под стражу. Расследование дела продолжается.

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