В Красноярском крае два полицейских избили наркодилера

Как сообщают в СК РФ по краю, два оперуполномоченных с целью выявления преступления сотрудничали со знакомым торговца амфетамином. Когда сбытчик прибыл в назначенное место купить наркотик, полицейские без составления протокола провели его личный досмотр и изъяли личные вещи. В этот момент наркоторговец достал из кармана своей кофты амфетамин, и бросил его в сторону.

«Заметив это, сотрудники полиции нанесли ему несколько ударов кулаками по лицу и груди. Мужчина упал на пол, после чего оперативники продолжили его избивать. В результате преступных действий полицейских ему причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин лица, а также ушиба грудной клетки», — рассказывают в краевом Следственном комитете.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по краю, в результате их служебной проверки, оперуполномоченные уволены из ОВД за действия, порочащие честь и достоинство полицейского. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.