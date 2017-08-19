В Красноярском крае два полицейских избили наркодилера
В Красноярске задержаны два сотрудника полиции по подозрению в избиении распространителя наркотиков.
В Красноярске задержаны два сотрудника полиции по подозрению в избиении распространителя наркотиков.
Как сообщают в СК РФ по краю, два оперуполномоченных с целью выявления преступления сотрудничали со знакомым торговца амфетамином. Когда сбытчик прибыл в назначенное место купить наркотик, полицейские без составления протокола провели его личный досмотр и изъяли личные вещи. В этот момент наркоторговец достал из кармана своей кофты амфетамин, и бросил его в сторону.
«Заметив это, сотрудники полиции нанесли ему несколько ударов кулаками по лицу и груди. Мужчина упал на пол, после чего оперативники продолжили его избивать. В результате преступных действий полицейских ему причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин лица, а также ушиба грудной клетки», — рассказывают в краевом Следственном комитете.
Как отмечают в
Кроме этого, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Они заключены под стражу. Расследование дела продолжается.