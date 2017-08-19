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11:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе автоледи не пропустила «скорую» и устроила ДТП

18 августа резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Бакалинской и Менделеева.

Молодая автоледи не пропустила машину «скорой помощи», которая ехала на большой скорости с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Подробности происшедшего рассказали очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, «скорая» буквально летела по улице, оповещая автомобилистов о своем приближении. Но водительница «Шевроле» почему-то ее не заметила. Свидетели передали, что она призналась, будто не заметила медицинский автомобиль.

Есть информация, что в карете «скорой помощи» находился пациент, которого потом перевели в другую машину «скорой» и увезли в стационар.

Обстоятельства происшедшего и данные о состоянии пациента уточняются.

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