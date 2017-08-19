В Уфе автоледи не пропустила «скорую» и устроила ДТП
18 августа резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Бакалинской и Менделеева.
18 августа резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Бакалинской и Менделеева.
Молодая автоледи не пропустила машину «скорой помощи», которая ехала на большой скорости с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Подробности происшедшего рассказали очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, «скорая» буквально летела по улице, оповещая автомобилистов о своем приближении. Но водительница «Шевроле»
Есть информация, что в карете «скорой помощи» находился пациент, которого потом перевели в другую машину «скорой» и увезли в стационар.
Обстоятельства происшедшего и данные о состоянии пациента уточняются.