Неизвестный недуг скота добрался до Атырауской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. Почти месяц в одном из районов Атырауской области погибает крупный рогатый скот по неизвестным причинам, сообщает портал «Ак Жайык».

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По данным издания, начиная с 20 июля в Исатайском районе Атырауской области на участке «Айбас», относящемся к Тущыкудыкскому сельскому округу, идет падеж крупного рогатого скота. На сегодня пало 120 коров.

«Так как скот ещё находится на пастбищах, хозяева сами привозят к нам больных животных. Хотя у них нет высокой температуры, все равно не удается их спасти», — говорит и. о. начальника ветеринарного отдела Исатайского района Ислямгали Мардашев.

По словам ветеринара, причина падежа пока не установлена, материалы направлены на экспертизу в лаборатории Астаны и Алматы.

Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестная болезнь также приводит к падежу крупного рогата скота в Западно-Казахстанской области. У животных наблюдается повышенная температура, слабость и шишки под кожей.

По данным портала «Мой город», ветеринары пытаются установить причину возникновения болезни, колют животным антибиотики.

В этом году в Исатайском районе Атырауской области около 100 лошадей погибло от вспышки инфекционного заболевания, известного как мыт.