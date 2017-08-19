Неизвестный недуг скота добрался до Атырауской области
Ранее сообщалось, что крупный рогатый скот в
Ранее сообщалось, что крупный рогатый скот в
АСТАНА, 19 авг — Sputnik. Почти месяц в одном из районов Атырауской области погибает крупный рогатый скот по неизвестным причинам, сообщает портал «Ак Жайык».
По данным издания, начиная с 20 июля в Исатайском районе Атырауской области на участке «Айбас», относящемся к Тущыкудыкскому сельскому округу, идет падеж крупного рогатого скота. На сегодня пало 120 коров.
«Так как скот ещё находится на пастбищах, хозяева сами привозят к нам больных животных. Хотя у них нет высокой температуры, все равно не удается их спасти», — говорит и. о. начальника ветеринарного отдела Исатайского района Ислямгали Мардашев.
По словам ветеринара, причина падежа пока не установлена, материалы направлены на экспертизу в лаборатории Астаны и Алматы.
Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестная болезнь также приводит к падежу крупного рогата скота в
По данным портала «Мой город», ветеринары пытаются установить причину возникновения болезни, колют животным антибиотики.
В этом году в Исатайском районе Атырауской области около 100 лошадей погибло от вспышки инфекционного заболевания, известного как мыт.
Летом прошлого года в Атырауской области произошла вспышка нодулярного дерматита среди скота. Заболело более 6 тысяч голов скота, порядка 800 животных погибло. На лечение и дезинфекционные работы было выделено более 4,5 миллиона тенге.