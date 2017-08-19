Стали известны новые подробности ЧП со смертью солдата-срочника в Крыму
Ранее мы сообщали о том, что пропавший
Ранее мы сообщали о том, что пропавший
Стали известны новые подробности ЧП и официальная версия происшедшего.
Речь идет о части Нацгвардии РФ. Солдат пропал не 13-го августа, как заявлялось ранее, а 11-го числа. Тело же было обнаружено 16 августа (спустя 5 дней после поисков). Его нашли в лесном массиве (а не на складах), в непосредственной близости от части. Рядом с телом была найдена предсмертная записка, текст которой не разглашается в интересах следствия.
По предварительным данным, смерть не связана с вопросами прохождения военной службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Комиссией под руководством заместителя командующего округа