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11:27 (мск), источник: КрымPress

Стали известны новые подробности ЧП со смертью солдата-срочника в Крыму

Ранее мы сообщали о том, что пропавший солдат-срочник из крымской воинской части (в районе Феодосии) был обнаружен мертвым.

Стали известны новые подробности ЧП и официальная версия происшедшего.

Речь идет о части Нацгвардии РФ. Солдат пропал не 13-го августа, как заявлялось ранее, а 11-го числа. Тело же было обнаружено 16 августа (спустя 5 дней после поисков). Его нашли в лесном массиве (а не на складах), в непосредственной близости от части. Рядом с телом была найдена предсмертная записка, текст которой не разглашается в интересах следствия.

По предварительным данным, смерть не связана с вопросами прохождения военной службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Комиссией под руководством заместителя командующего округа генерал-майора Виталия Садовникова проводится административное расследование. Пресс-служба Нацгвардии также сообщает, что в ходе работы комиссии особое внимание уделяется деятельности должностных лиц и психологической службы по профилактике суицидальных происшествий.

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