Отдыхающие спасли женщину на пляже в Приморье (видео)

Как рассказали очевидцы, плохо ей стало прямо в воде. Как только это заметили, ей вытащили на берег и вызвали медиков. «Скорая» ехала примерно 25 минут. Все это время неравнодушные граждане самостоятельно откачивали женщину. Когда врачи наконец-то прибыли, они продолжили реанимационные мероприятия. В результате появился пульс, и ее госпитализировали.