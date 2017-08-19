Отдыхающие спасли женщину на пляже в Приморье (видео)
На Шаморе одной из отдыхающих женщин стало плохо, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
На Шаморе одной из отдыхающих женщин стало плохо, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
Как рассказали очевидцы, плохо ей стало прямо в воде. Как только это заметили, ей вытащили на берег и вызвали медиков. «Скорая» ехала примерно 25 минут. Все это время неравнодушные граждане самостоятельно откачивали женщину. Когда врачи
Напомним, что вчера, 18 августа, жуткое падение ребенка из окна в Арсеньеве завершилось
Екатерина Брязгунова.