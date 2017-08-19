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09:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Отдыхающие спасли женщину на пляже в Приморье (видео)

На Шаморе одной из отдыхающих женщин стало плохо, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали очевидцы, плохо ей стало прямо в воде. Как только это заметили, ей вытащили на берег и вызвали медиков. «Скорая» ехала примерно 25 минут. Все это время неравнодушные граждане самостоятельно откачивали женщину. Когда врачи наконец-то прибыли, они продолжили реанимационные мероприятия. В результате появился пульс, и ее госпитализировали.

Напомним, что вчера, 18 августа, жуткое падение ребенка из окна в Арсеньеве завершилось хэппи-эндом. Опять же только благодаря неравнодушным гражданам.

Екатерина Брязгунова.

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