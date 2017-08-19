МЧС эвакуировало 76 человек из-за схода селей в Крыму

«Отвод воды расчищен, наблюдается положительная динамика спада ее уровня», — говорится в пресс-релизе.
Крымские спасатели осуществляют откачку воды из жилых домов, всего в городе подтоплено 41 домовладение, где живут более 200 человек, среди них — 38 детей.
Сообщается также, что на 18-м километре дороги Грушевка — Судак в районе села Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. За пределами проезжей части дороги оказались полтора десятка машин.
«Автомобили, стоящие в заторе, были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара. Крымские спасатели провели полную эвакуацию граждан, на время ликвидации ЧП они были размещены в туристско-оздоровительном комплексе. При помощи такелажного оборудования проезжая часть расчищена», — сообщается в пресс-релизе.
МЧС информирует также, что шесть населенных пунктов в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, из них три — частично. Накануне без света было 27.