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08:56 (мск), источник: Интерфакс

МЧС эвакуировало 76 человек из-за схода селей в Крыму

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Сотрудники МЧС ночью в субботу эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке в Крыму, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

«Отвод воды расчищен, наблюдается положительная динамика спада ее уровня», — говорится в пресс-релизе.

Крымские спасатели осуществляют откачку воды из жилых домов, всего в городе подтоплено 41 домовладение, где живут более 200 человек, среди них — 38 детей.

Сообщается также, что на 18-м километре дороги Грушевка — Судак в районе села Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. За пределами проезжей части дороги оказались полтора десятка машин.

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«Автомобили, стоящие в заторе, были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара. Крымские спасатели провели полную эвакуацию граждан, на время ликвидации ЧП они были размещены в туристско-оздоровительном комплексе. При помощи такелажного оборудования проезжая часть расчищена», — сообщается в пресс-релизе.

МЧС информирует также, что шесть населенных пунктов в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, из них три — частично. Накануне без света было 27.
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