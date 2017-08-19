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09:27 (мск), источник: Восток Медиа

Автобус с 35 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В результате аварии есть пострадавшие.

Источник: Восток Медиа

Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Хабаровском крае. Авария произошла в ночь на субботу на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Как сообщили корреспонденту агентства в дежурной части краевого управления ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство выехало на обочину и «легло» на бок.

«Со слов шофёра, ДТП произошло в 01:20, в дежурную часть Ульчского района информация поступила в 04:00», — уточнил собеседник.

По его словам, в автобусе находились 35 пассажиров. По предварительным данным, повреждения получили шесть человек, они доставлены в медицинское учреждение.

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