Автобус с 35 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае
В результате аварии есть пострадавшие.
В результате аварии есть пострадавшие.
Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Хабаровском крае. Авария произошла в ночь на субботу на автодороге Селихино —
Как сообщили корреспонденту агентства в дежурной части краевого управления ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство выехало на обочину и «легло» на бок.
«Со слов шофёра, ДТП произошло в 01:20, в дежурную часть Ульчского района информация поступила в 04:00», — уточнил собеседник.
По его словам, в автобусе находились 35 пассажиров. По предварительным данным, повреждения получили шесть человек, они доставлены в медицинское учреждение.