Чрезвычайные службы переведены в режим повышенной готовности из-за оползня у одного из кладбищ в Сызрани

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Сызрани, чрезвычайная ситуация может возникнуть на юго-западном склоне кладбища «Новокашпирское» в селе Кашпир.

Кроме того в городе будет создан оперативный штаб во главе с руководителем управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Штаб будет круглосуточно мониторить ситуацию через аварийно-спасательную группу МБУ «АСС», сообщает «КТВ-Луч».