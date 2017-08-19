Ядовитый паук обнаружен в поселке на юге Челябинской области

«Одного такого паука с вечера в прихожей увидела дочь, другого, сидящего на детском шлепанце, уже утром увидела на крыльце я сама. Попытались поискать в интернете подобных пауков и обнаружили, что они похожи на вид очень ядовитых», — говорит женщина.



Биологи подтвердили догадки — в гости к южноуральцам заглянул желтый паук сак (Хейракантиум Колющий, Cheiracanthium punctorium). Его укус не так страшен, как, например, у каракурта, но яд токсичен: укус сака вызывает сильную боль с развитием некротических ран (язв) — по болевым ощущениям сравним с укусом осы. Как и другие пауки, они склонны кусаться в обороне, поэтому людям следует быть внимательнее и не провоцировать их.