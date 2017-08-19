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10:26 (мск), источник: dostup1.ru

Ядовитый паук обнаружен в поселке на юге Челябинской области

Опасный паук обнаружен в поселке Ясная Поляна (Брединский район, Челябинская область) — местную жительницу насторожил необычный цвет членистоногого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала Елена Рябинина газете «Сельские новости», длина тельца «гостя» не превышала сантиметра, однако женщину насторожил его необычный желто-коричневый окрас.

«Одного такого паука с вечера в прихожей увидела дочь, другого, сидящего на детском шлепанце, уже утром увидела на крыльце я сама. Попытались поискать в интернете подобных пауков и обнаружили, что они похожи на вид очень ядовитых», — говорит женщина.

Биологи подтвердили догадки — в гости к южноуральцам заглянул желтый паук сак (Хейракантиум Колющий, Cheiracanthium punctorium). Его укус не так страшен, как, например, у каракурта, но яд токсичен: укус сака вызывает сильную боль с развитием некротических ран (язв) — по болевым ощущениям сравним с укусом осы. Как и другие пауки, они склонны кусаться в обороне, поэтому людям следует быть внимательнее и не провоцировать их.

Добавим, в Троицке отмечено появление южнорусских тарантулов. Биологи связывают их визиты в дома с дисбалансом температуры воздуха — пауки ищут тепла.

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