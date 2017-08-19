В Симферопольском районе сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в гараже гражданина сотрудники полиции обнаружили и изъяли одноствольное огнестрельное оружие и 100 патронов к нему. Мужчина самодельным способом внес изменения в конструкцию пневматической винтовки, превратив его в огнестрельное оружие.

Разрешительных документов на хранение оружия и боеприпасов мужчина предоставить полицейским не смог. Все изъятое было направлено для проведения баллистической экспертизы.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от шести месяцев до одного года.