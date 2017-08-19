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10:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пожарные спасли 9 человек из горящего дома

Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже в пятницу, 18 августа.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 15:32. Огонь повредил домашние вещи в четырехкомнатной квартире. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Причина ЧП — неосторожность при курении.

Спасатели напомнили, что каждый пятый пожар происходит из-за неосторожности при курении. Сотрудники МЧС рекомендовали воронежцам отказаться от вредной привычки.

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