В Воронеже пожарные спасли 9 человек из горящего дома
Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже в пятницу, 18 августа.
Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже в пятницу, 18 августа.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила
Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 15:32. Огонь повредил домашние вещи в четырехкомнатной квартире. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Причина ЧП — неосторожность при курении.
Спасатели напомнили, что каждый пятый пожар происходит