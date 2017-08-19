В Воронеже пожарные спасли 9 человек из горящего дома

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 15:32. Огонь повредил домашние вещи в четырехкомнатной квартире. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Причина ЧП — неосторожность при курении.