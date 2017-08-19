Машина протаранила магазин в Сиднее
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В австралийском Сиднее автомобиль въехал в магазин, семь человек пострадали, в том числе ребенок в коляске, передает в субботу австралийское радио ABC Sydney.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В австралийском Сиднее автомобиль въехал в магазин, семь человек пострадали, в том числе ребенок в коляске, передает в субботу австралийское радио ABC Sydney.
По его данным, полиция считает инцидент несчастным случаем.
Состояние пострадавших не уточняется.