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12:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пожар в Усть-Донецком районе: огнем пройдено 2 тысячи гектаров

В Ростовской области бушует крупный природный пожар. Огонь прошел уже 2 тысячи гектаров в Усть-Донецком лесничестве.

Тушение ведется круглосуточно. Для предотвращения распространения огня опахано 350 километров вокруг населенных пунктов, а также еще 600 километров лесного массива. В тушении участвуют 754 человека и 192 единицы техники. На помощь донским пожарным привлечены силы из соседних регионов Краснодарского края и Республики Калмыкии. Людям с воздуха помогают вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 авиации МЧС, ЮВО и Росгвардии. За два дня с их помощью было сброшено около 370 тонн воды, сообщается на сайте донского МЧС.

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