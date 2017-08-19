Пожар в Усть-Донецком районе: огнем пройдено 2 тысячи гектаров

Тушение ведется круглосуточно. Для предотвращения распространения огня опахано 350 километров вокруг населенных пунктов, а также еще 600 километров лесного массива. В тушении участвуют 754 человека и 192 единицы техники. На помощь донским пожарным привлечены силы из соседних регионов Краснодарского края и Республики Калмыкии. Людям с воздуха помогают вертолеты МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 авиации МЧС, ЮВО и Росгвардии. За два дня с их помощью было сброшено около 370 тонн воды, сообщается на сайте донского МЧС.