В Новосибирске сгорело помещение похоронной службы
В Академгородке Новосибирска горело здание похоронного бюро. Об этом рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В Академгородке Новосибирска горело здание похоронного бюро. Об этом рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел ночью 19 августа на улице Арбузова. Неподалеку от Южного кладбища горело офисное здание компании ритуальных услуг.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, полицейские, а также врачи на скорой помощи.
Свидетели происшествия добавили, что в пожаре никто не пострадал. Теперь полицейским предстоит выяснить причину возгорания.