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10:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске сгорело помещение похоронной службы

В Академгородке Новосибирска горело здание похоронного бюро. Об этом рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел ночью 19 августа на улице Арбузова. Неподалеку от Южного кладбища горело офисное здание компании ритуальных услуг.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, полицейские, а также врачи на скорой помощи.

Свидетели происшествия добавили, что в пожаре никто не пострадал. Теперь полицейским предстоит выяснить причину возгорания.

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