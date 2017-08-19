В Борисове утонул школьник

Сообщение об утонувшем ребенке 2005 года рождения в реке Березина в Борисове поступило спасателям 18 августа в 17.22. «По состоянию на утро 19 августа мальчик найден не был. Силами МЧС и ОСВОДа поиски продолжаются», — сказала Анастасия Швайбович.

В эти же сутки в водоеме Клецка в 21.33 вода унесла жизнь мужчины. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего.

Спасатели рекомендует наблюдать за детьми, когда они играют на берегу, не выпускать их из виду. Входить в воду советуют постепенно — резкое погружение может спровоцировать сбой сердцебиения и судороги. Нельзя позволять детям нырять с ограждений или берега, также нужно стараться пресекать шалости на воде. В МЧС напомнили, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега.