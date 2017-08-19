Мошенница-«актриса» из Орши продавала чужое имущество

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Чужая шуба не греет.

Уголовное дело, которое рассматривалось в Оршанском районном суде, оказалось резонансным, ведь в ловкие ручки аферистки попало около десятка человек разных возрастов и социальных статусов. Что вовсе не удивительно — фантазиям и хитрости этой дамы до сих пор удивляются следователи.

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Итак, 39-летняя Светлана несколько лет назад развелась с мужем — он был на 22 года старше ее. Супруг собрал свои вещи и уехал к родственникам в Минск. Жене оставил трехкомнатную квартиру и 14-летнюю дочку. Жилье находилось в совместном владении, а Света нигде не работала. План созрел сам по себе — оршанка решила продать жилье. Тем более что здесь не жила — добрая знакомая поселила ее у себя. Так как она частенько наведывалась с дочерью в гости к бывшему мужу, была возможность взять на время его паспорт. В итоге она без участия супруга оформила сделку по продаже совместной собственности. Последний был крайне удивлен, что в нужных документах стоит якобы его подпись. Позже экспертиза установит: сам владелец жилья к этой подписи не имеет ни малейшего отношения. Но это будет потом. А пока Светлана обогатилась на целых 30 тысяч долларов. И даже та неприятность, что всю сумму сразу получить не удалось, а только по частям, ее не огорчила. Гособвинитель Диана Рыбакова обращает внимание на то, что этих денег оршанке хватило ненадолго:

— Светлана любила жить хорошо, одеваться в дорогих магазинах, покупать фирменную косметику. Да и долгов к тому времени у нее накопилось уже немало, наиболее настойчивым кредиторам приходилось отдавать энные суммы. Кстати, год назад эта гражданка уже была судима — украла у знакомой добротную шубу, которую хотела продать. Ей тогда определили срок наказания с отсрочкой исполнения приговора.

Обещанного три года ждут.

Судя по всему, аферизм у нашей героини был в крови. Она могла одновременно разыгрывать несколько спектаклей для различных аудиторий потенциальных жертв. И так ловко манипулировала людьми и ситуациями, как будто обучалась в специальной школе мошенничества.

Когда своей квартиры не стало, Светлана подумала: а почему бы не продать чужую? И поехала в гости к брату, тот жил с женой и двумя детишками. Брат как раз построил свой дом, собирался съезжать, но с приватизацией покидаемой им квартиры вдруг возникли проблемы. Продать пока не получалось. Сестра пообещала помочь с квартирантами, а сама… дала объявление о продаже. По низкой цене. Стала водить в гости к родственнику незнакомых людей, представляться им единственной владелицей жилья. Брат ничего не подозревал. А мошенница одновременно обещала чужую квартиру сразу нескольким людям. И стала у них выманивать деньги. На приватизацию, для нотариуса, в качестве задатка или отступных для брата за разрешение на продажу и т. д. Версии были различные, итог — один. Люди платили разные суммы — от 5 тысяч российских рублей до 4 тысяч долларов. Платили и напрасно ждали обещанного новоселья…

Дальше — больше. Почему бы не продать диван в квартире подруги, куда ее пустили пожить? Опять дала объявление. А вслед за диваном выставила на продажу и саму квартиру. С будущей собственницей, которая без проблем ссудила ей 6 тысяч рублей в качестве предоплаты, даже подружилась. Рассказала ей душещипательную историю о муже-негодяе. Он, мол, бросил ее с ребенком без единой копейки в кармане. Покупательнице тема о коварном мужском предательстве была близка, она искренне сочувствовала одинокой маме. А та со слезами рассказывала о дальнейших планах: чтобы забыть любимого, решила круто поменять всю жизнь и уехать жить в другой город. В этот самый город она с новой подругой даже ездила на такси за 80 километров. Якобы для того, чтобы подыскать новую квартиру. И жилье смотрели, и с риелторами встречались. Чем, бесспорно, организатор вояжа завоевала еще большее доверие у своей деловой партнерши, убедила последнюю в серьезности намерений.

Конспираторша.

Но столь легкие деньги и заканчивались легко. А потому следующий шаг Светлана сделала в отношении далеко не богатой мамы одноклассницы своей дочери. Попросила у той в долг на приватизацию 400 рублей. Пообещала вернуть быстро и больше полученной суммы. Потом взяла еще 250 рублей…

Так веревочка и вилась. По словам свидетелей и потерпевших, она мастерски разыгрывала спектакли — оживляла давно умершую мать и приписывала ей неблаговидные поступки, от которых она якобы потерпела. Несколько раз хоронила бывшего мужа. Надевала черное платье, вуаль и ревела вместе с дочерью, чтобы разжалобить окружающих. Те верили и деньги давали. А если не давали, то Светлана от мелодрам переходила к трагедиям — заявляла, что дальше жить смысла нет…

При всем этом Светлана умудрялась соблюдать строжайшую конспирацию. О ее хитрых делах не знал даже временный сожитель. Диана Рыбакова вспоминает:

— Симпатичная, стройная, щупленькая, жалобный голосок — у тех, кто не знал ее близко, Светлана действительно вызывала сочувствие. В ходе судебного заседания она отказалась давать показания. Плакала, раскаивалась. Вот только ее слезам уже никто особо не верил. Агрессивно обвиняемая вела себя только тогда, когда дело касалось дочери — реагировала на каждое нелестное слово, сказанное в адрес девочки. Подросток рассказала, как все происходило, а свое участие в инсценировках объяснила тем, что так просила мама. За мошенничество, совершенное повторно в крупном размере, оршанку приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.