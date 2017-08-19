В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил девочку
На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой.
На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой.
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 18 августа в 20.45 на 57-м км дороги
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к повышенному вниманию и строгому соблюдению правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.