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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил девочку

На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

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Инцидент произошел 18 августа в 20.45 на 57-м км дороги Минск-Могилев. На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой. В результате ДТП ребенок погиб. По предварительным данным, автомобили в правой полосе остановились, чтобы пропустить детей, а водитель «Тойоты» ехал по левой полосе и не остановился перед пешеходным переходом.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к повышенному вниманию и строгому соблюдению правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.

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