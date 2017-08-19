В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил девочку

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 18 августа в 20.45 на 57-м км дороги Минск-Могилев. На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой. В результате ДТП ребенок погиб. По предварительным данным, автомобили в правой полосе остановились, чтобы пропустить детей, а водитель «Тойоты» ехал по левой полосе и не остановился перед пешеходным переходом.