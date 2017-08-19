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12:22 (мск), источник: Tengrinews

Поножовщина в Таразе: Задержан бежавший полицейский

Задержан бежавший полицейский-участник поножщины в Таразе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: Tengrinews

Задержан бежавший полицейский-участник поножщины в Таразе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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«Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения», — сообщил Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.

Напомним, инцидент произошел утром 10 августа возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе. Весь инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения. Как сообщал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции и начальниками управлений ДВД Жамбылской области на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку.

«В результате Умбеталиев М. нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.», — сообщал ранее Садубаев.

Все это время Умбеталиев находился в розыске. В прокуратуре Жамбылской области рассказали, что супруга полицейского звонила своему мужу и просила его прийти с повинной.

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