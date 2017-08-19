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11:03 (мск), источник: Фонтанка

На Невском у иностранца отобрали 10 тысяч долларов

Крупную сумму денег и технику отобрали и иностранца в центре Петербурга. Ограбление произошло на главной улице города.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», вечером 18 августа в полицию с сообщением о преступлении обратился гражданин Ирана. Мужчина рассказал, что у дома 30 по Невскому проспекту на него напали двое и силой вырвали из рук сумку. Добычей злоумышленников стали 10 тысяч долларов США и фототехника.

Проводится проверка. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.

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