На Невском у иностранца отобрали 10 тысяч долларов

Как стало известно «Фонтанке», вечером 18 августа в полицию с сообщением о преступлении обратился гражданин Ирана. Мужчина рассказал, что у дома 30 по Невскому проспекту на него напали двое и силой вырвали из рук сумку. Добычей злоумышленников стали 10 тысяч долларов США и фототехника.