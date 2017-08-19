На Невском у иностранца отобрали 10 тысяч долларов
Крупную сумму денег и технику отобрали и иностранца в центре Петербурга. Ограбление произошло на главной улице города.
Крупную сумму денег и технику отобрали и иностранца в центре Петербурга. Ограбление произошло на главной улице города.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 18 августа в полицию с сообщением о преступлении обратился гражданин Ирана. Мужчина рассказал, что у дома 30 по Невскому проспекту на него напали двое и силой вырвали из рук сумку. Добычей злоумышленников стали 10 тысяч долларов США и фототехника.
Проводится проверка. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.