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11:15 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после ливней

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью завершили работы по откачке воды из жилых домов и придомовых территорий в районах Крыма, пострадавших из-за сильных ливней, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи. Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе города Судак в Крыму вечером в пятницу, погибших и пострадавших нет.

«Силами подразделений Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с экстренными службами городов и районов республики ликвидированы последствия непогоды. Работы по откачке воды из жилых частных домов и придомовых территорий завершены в полном объеме. На данный момент обстановка на территории Республики Крым в результате выпавших обильных осадков и сложных метеоусловий стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России продолжают вести мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления. Отслеживается уровень воды на различных участках. Помимо этого межведомственными комиссиями муниципальных образований продолжается активная работа по установлению ущерба, причиненного из-за сложных погодных условий.

«В настоящее время ведутся работы по откачке воды на локальных участках населенных пунктов г.о Судак и с. Яркое поле Кировского района в низинных районах, где было сильное скопление воды. Подтопление жилых частных домов благодаря оперативным действиям удалось полностью ликвидировать», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

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