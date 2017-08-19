В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после ливней

Источник: РИА "Новости"

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи. Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе города Судак в Крыму вечером в пятницу, погибших и пострадавших нет.

«Силами подразделений Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с экстренными службами городов и районов республики ликвидированы последствия непогоды. Работы по откачке воды из жилых частных домов и придомовых территорий завершены в полном объеме. На данный момент обстановка на территории Республики Крым в результате выпавших обильных осадков и сложных метеоусловий стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России продолжают вести мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления. Отслеживается уровень воды на различных участках. Помимо этого межведомственными комиссиями муниципальных образований продолжается активная работа по установлению ущерба, причиненного из-за сложных погодных условий.