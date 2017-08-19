Полиция ликвидировала наркопритон в Воронежской области

С начала 2017 года в доме мужчины на площади Спортивной регулярно собирались молодые люди, употребляющие наркотики. В благодарность за предоставленную на время жилплощадь гости угощали хозяина принесенными с собой запрещенными веществами. Информация об этом поступила в МВД, и вскоре наркопритон был ликвидирован, а его организатор доставлен в отдел полиции.

Известно, что мужчина нигде не работал, ранее был судим за имущественные преступления. Он уже признался в совершении инкриминируемого ему деяния. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю Калача грозит теперь до 4 лет тюрьмы.