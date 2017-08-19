Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Военным разрешили изымать земли у граждан
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Четвертый размер во всей красе": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
12:30 (мск), источник: 36on.ru

Полиция ликвидировала наркопритон в Воронежской области

На днях полиция Калачеевского района закрыла притон, где собирались наркоманы. Его организатором оказался 28-летний житель райцентра.

С начала 2017 года в доме мужчины на площади Спортивной регулярно собирались молодые люди, употребляющие наркотики. В благодарность за предоставленную на время жилплощадь гости угощали хозяина принесенными с собой запрещенными веществами. Информация об этом поступила в МВД, и вскоре наркопритон был ликвидирован, а его организатор доставлен в отдел полиции.

Известно, что мужчина нигде не работал, ранее был судим за имущественные преступления. Он уже признался в совершении инкриминируемого ему деяния. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю Калача грозит теперь до 4 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воронежцы: Пьяный водитель «Тойоты» на огромной скорости врезался в «скорую»
Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте
Россия признана одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
В Сиднее машина въехала в магазин
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь