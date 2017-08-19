Муж найденной мертвой женщины и двоих детей в ВКО рассказал подробности

Источник: Tengrinews

Напомним, трагедия произошла 10 августа в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Местный полицейский, вернувшись с работы, обнаружил, что его жена и две дочери мертвы.

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Десятилетняя старшая дочь и восьмимесячная малышка, по предварительной версии, были зарезаны, а 34-летняя супруга повешена на проводе.

«10 августа мужчина, как обычно, вернулся с работы. Постучался. Никто не открыл — дверь была заперта изнутри. Мужчина почувствовал неладное. Попасть в дом он смог только через окно. Жена и дочери были мертвы. При этом на теле девочек были резаные раны, а труп супруги висел на удавке из провода», — отмечает издание.

На место тут же выехала оперативная группа. Криминалисты и следователи приступили к работе. Сотрудники полиции прочесали каждый сантиметр жилища. На следующий день ДВД ВКО и областная прокуратура сделали официальные заявления касательно этой трагедии. По предварительной версии, семью полицейского могли убить.

При этом из дома ничего не пропало.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье “Убийство двух и более лиц”. Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства инцидента. Это событие было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Наши сотрудники будут тщательно отрабатывать каждую версию. Расследование находится на особом контроле у руководства», — рассказали в пресс-службе ДВД ВКО.

Позже стало известно, что рассматривается и версия самоубийства женщины. Перед смертью она могла убить и детей. Муж женщины не в состоянии что-либо предположить и до сих пор не верит в произошедшее. Он ждет официальных результатов расследования.

А на вопрос, были ли предпосылки к суициду, мужчина не ответил. «Она не оставила никакой предсмертной записки», — сообщил изданию муж погибшей.

По его словам, в целом в поведении жены ничто не указывало на то, что она способна что-то сделать с собой и детьми. Также корреспонденты портала побывали в лицее, в котором работала женщина.

«Здесь учатся ребята начиная с шестого класса. К сожалению, директора на месте застать не удалось, однако мы поговорили с некоторыми ее коллегами. Сотрудники сельского лицея находятся в подавленном состоянии. Никто не ожидал, что жизнь молодой женщины внезапно оборвется. В лицее ее знали как настоящего профессионала. Это отмечали и коллеги, и ученики», — отмечает издание.

«Она была одним из лучших преподавателей, — написала в социальных сетях бывшая ученица лицея. — Она всем нравилась…».

Хорошо отзываются и о ее старшей дочери. Девочка постоянно радовала школьными успехами и одновременно успевала заниматься в кружках.