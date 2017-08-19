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11:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе аферистки выманили у пенсионерки 140 тысяч, обещая снять порчу

МВД Башкирии опубликовало объявление о розыске мошенниц, которые забрали 140 тысяч рублей у 72-летней уфимки, пообещав снять с нее порчу.

По данным полиции, все случилось 17 августа примерно в 11 часов дня. Прямо на улице к пожилой горожанке подошла неизвестная женщина и стала вдруг рассказывать ей сначала о болезнях, а потом о целительнице, которая помогла ей излечиться. А вскоре появилась и сама «целительница» и сразу ошарашила пенсионерку известием, то на нее наложена страшная порча, которую требуется срочно снять. Для этого, по ее словам. нужно очистить все деньги, которые есть у женщины.

Бедняга поверила обманщицам и в ближайшем банкомате сняла все свои сбережения. Совершив странный ритуал и сообщив, что собеседница теперь спасена, мошенницы вернули пожилой собеседнице сверток из газеты, в котором якобы находились ее «очищенные» деньги, а затем быстро удалились. Только гораздо позднее, развернув газету, она поняла, что ее обманули, потому что денег там не было.

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит население помочь в поисках мошенниц. Известны их приметы. Первой аферистке на вид 40−45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые, носит очки. В момент совершения преступления была одета в белый сарафан с синими цветами, черные сланцы, при себе имела темную женскую сумку. Второй обманщице на вид 50−60 лет, среднего телосложения. Была одета в серую кофту с длинными рукавами, серую юбку ниже колен.

Если вы видели похожих женщин, полиция просим обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам 279−39−02 или 02.

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