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11:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью сотрудники почты отбились от вооруженного ограбления

В Зеленодольском районе РТ сотрудники почтового отделения «Васильево» отбились от вооруженного ограбления, которое произошло вечером 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Нападение произошло за пять минут до окончания рабочего дня, в отделение, где работали начальник, два оператора и почтальон, ворвался преступник в маске с прорезями для глаз.

 — Направив на оператора отделения предмет, похожий на пистолет, и угрожая произвести выстрел, злоумышленник попытался выхватить из ее рук денежные средства, предназначенные для сдачи на хранение, — рассказали в организации.

Однако одна из работниц оказала ему сопротивление, в результате на преступника напали все остальные сотрудники, нападавший сбежал с места преступления, так и не забрав денег. Пострадавших среди сотрудников почты не было.

По словам начальника отделения почтовой связи Ларисы Самсоновой, проработавшей на предприятии в общей сложности более 19 лет, на ее памяти это первый подобный инцидент.

Работников отделения наградят, сейчас полиция продолжает поиски преступника.

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