Очевидцы: в Воронеже пьяный водитель иномарки врезался в «скорую»

Авария произошла неподалёку от поворота к больнице «Электроника».

По словам очевидцев, водитель иномарки был так сильно пьян, что «стоять не смог и ползает там на коленях». Свидетели аварии рассказали, что автовладелец, очевидно, не рассчитал скорость и врезался в «скорую», когда она притормозила.

На снимке видно, что участником ДТП стала также ещё одна иномарка. В неё врезалась «скорая».

Судя по фото, размещённым в социальной сети, больше всего в ДТП получила повреждения Toyota Camry. Кроме того, на асфальте рядом с иномаркой видны следы крови.