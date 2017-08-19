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12:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Очевидцы: в Воронеже пьяный водитель иномарки врезался в «скорую»

Автовладелец Toyota Camry врезался в машину скорой помощи. Фото ДТП опубликовали очевидцы в субботу, 19 августа.

Авария произошла неподалёку от поворота к больнице «Электроника».

По словам очевидцев, водитель иномарки был так сильно пьян, что «стоять не смог и ползает там на коленях». Свидетели аварии рассказали, что автовладелец, очевидно, не рассчитал скорость и врезался в «скорую», когда она притормозила.

На снимке видно, что участником ДТП стала также ещё одна иномарка. В неё врезалась «скорая».

Судя по фото, размещённым в социальной сети, больше всего в ДТП получила повреждения Toyota Camry. Кроме того, на асфальте рядом с иномаркой видны следы крови.

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