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12:35 (мск), источник: Pro Город Самара

На «Металлурге» толпа забила насмерть парня

Местные жители устроили самосуд над вором.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа — во дворе на пересечении Свободы и Советской около мусорных контейнеров нашли труп мужчину 1982 года рождения.

По данным собственного источника портала ProGorodSamara.ru, ранее судимый мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями. Толпа устроила самосуд над вором, мужчине нанесли многочисленные травмы, от чего тот скончался.

По данному факту полиция проводит проверку.

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