Виновник крупного ДТП в Алматы сбежал после аварии

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В ночь на субботу, 19 августа, в Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

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Инцидент произошел в Жанажоле. Автомобиль Daewoo Nexia двигался в восточном направлении, он собирался совершать левый поворот на «Дархан». Водитель притормозил перед поворотом, пропуская движущиеся по встречной полосе машины. В этот момент сзади в него врезался Mitsubishi Carisma, ехавший на высокой скорости.

От удара автомобиль Daewoo отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Lada Largus.

В результате аварии пострадали водители Daewoo и Lada.