4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы
4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Как сообщает корреспондент, ДТП произошло по улице Раимбека в восточном направлении между улицами Яссауи и Момышулы.
Со слов очевидцев, Mazda хотела повернуть на вулканизацию, а Mercedes предположительно, следовал по автобусной линии. Mercedes не успел среагировать, допускает столкновение с Mazda и протаскивает ее на 10 метров. И только потом автомобиль смог остановиться.
В результате происшествия пострадал 4-летний ребенок, пассажир Mazda. Отмечается, что ребенок находился в машине без автокресла.