4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы

Как сообщает корреспондент, ДТП произошло по улице Раимбека в восточном направлении между улицами Яссауи и Момышулы.

Со слов очевидцев, Mazda хотела повернуть на вулканизацию, а Mercedes предположительно, следовал по автобусной линии. Mercedes не успел среагировать, допускает столкновение с Mazda и протаскивает ее на 10 метров. И только потом автомобиль смог остановиться.