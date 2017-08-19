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12:45 (мск), источник: Tengrinews

4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы

4-летний ребенок пострадал в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Как сообщает корреспондент, ДТП произошло по улице Раимбека в восточном направлении между улицами Яссауи и Момышулы.

Со слов очевидцев, Mazda хотела повернуть на вулканизацию, а Mercedes предположительно, следовал по автобусной линии. Mercedes не успел среагировать, допускает столкновение с Mazda и протаскивает ее на 10 метров. И только потом автомобиль смог остановиться.

В результате происшествия пострадал 4-летний ребенок, пассажир Mazda. Отмечается, что ребенок находился в машине без автокресла.

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